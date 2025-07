Takiej komedii romantycznej jeszcze nie było. Historia osadzona w zaświatach [ZWIASTUN]

fot. materiały prasowe

Reklama

Studio A24, znane z filmów docenianych i nagradzanych, opublikowało pierwszy zwiastun filmu Eternity. Jest to komedia romantyczna, w której główne role grają Elizabeth Olsen (Wanda z filmów Marvela), Miles Teller (Wąwóz) oraz Callum Turner (Władcy przestworzy). Premiera światowa odbędzie się we wrześniu na festiwalu filmowym w Toronto, a do kin w wielu krajach ma trafić w listopadzie.

Eternity – zwiastun

Historia rozgrywa się w całości po śmierci bohaterów! Za kamerą stanął David Freyne.

Eternity – opis fabuły

Historia rozgrywa się w zaświatach, w których dusze mają tydzień na podjęcie decyzji, gdzie chcą spędzić wieczność. Joan (Elizabeth Olsen) staje przed niemożliwym wyborem między mężczyzną, z którym spędziła całe życie (Miles Teller), a swoją pierwszą miłością (Callum Turner), który zmarł młodo na wojnie – czekał dekady na jej przybycie do zaświatów.

Trevor White i Tim White, nominowani do Oscara producenci, odpowiadają za produkcję filmu. Freyne napisał scenariusz z Patem Cunnane’em. W obsadzie są również John Early, Olga Merediz oraz Da’Vine Joy Randolph.

Data polskiej premiery nie jest znana.