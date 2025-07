Pedro Pascal i Vanessa Kirby nie szczędzą sobie czułości. Co ich łączy?

fot. Marvel

Od piątku 25 lipca w kinach w całej Polsce można oglądać film Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki. W kolejnej ekranizacji komiksowych przygód Pierwszej Rodziny Marvela w rolę Pana Fantastycznego, czyli Reeda Richardsa, wciela się Pedro Pascal. U jego boku występuje między innymi Vanessa Kirby, która gra żonę jego bohatera - Susan Storm. Oglądając materiały promujące produkcję internauci mieli okazję przekonać się, że Pascal i Kirby mają bliską relację również w życiu prywatnym. Aktorka niejednokrotnie przytulała się do swojego kolegi z planu na oczach kamer i trzymała go za rękę, a nawet... głaskała go podczas wywiadów. Niektórzy fani aktorów zaczęli nawet podejrzewać, że podczas kręcenia filmu połączyło ich coś więcej niż przyjaźń. Okazuje się, że prawda jest zupełnie inna.

Pedro Pascal o tym, co łączy go z Vanessą Kirby

Jeśli myśleliście, że Vanessa Kirby i Pedro Pascal są w związku - nic bardziej mylnego. Gwiazdor miał okazję odnieść się do swojej relacji z aktorką w ich wspólnym wywiadzie na kanale Jake’s Takes na YouTubie. Stwierdził wtedy, że prywatnie uwielbia Vanessę Kirby, ponieważ to ona zabiegała o to, aby został obsadzony w nowej Fantastycznej Czwórce i jest jej za to bardzo wdzięczny. Poza tym stwierdził, że aktorka ma do niego bardzo podobny charakter i doskonale rozumie jego emocje:

Nawiasem mówiąc, zawsze trzymamy się za ręce, kiedy nie jesteśmy na czerwonym dywanie. Byłem jej ogromnie wdzięczny [za rolę w filmie], a poza tym jestem jej wielkim fanem. Myślę, że naprawdę dostrzegamy siebie nawzajem w kontekście troski o to, co robimy, oraz troski o siebie nawzajem, a także naszych wspólnych lęków i oczekiwań. Potrafimy być dla siebie surowi, ale myślę, że jesteśmy bardzo, ale to bardzo do siebie podobni.

Pascal dodał, że praca nad tak wielkim projektem jak Fantastyczna Czwórka może być zarówno przerażająca, jak i ekscytująca i to właśnie dzięki Vanessie Kirby był w stanie poradzić sobie w tych trudniejszych chwilach:

Kiedy zostaliśmy wrzuceni w to bardzo wymagające środowisko, stale przypominaliśmy sobie, że nie jesteśmy w tym sami, tylko razem. (...) Zawsze się do siebie przytulamy, aby przypomnieć sobie, że nie jesteśmy w tym sami.

Poniżej możecie zobaczyć fragment jednego z wywiadów Pascala i Kirby, podczas którego nie szczędzili sobie czułości: