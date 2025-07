Ozzy Osbourne niegdyś odpowiedział, kto powinien zagrać go w biopicu. Film już powstaje

fot. sonymusic.pl

Ozzy Osbourne - legendarny muzyk i ikona popkultury - zmarł 22 lipca 2025 roku w wieku 76 lat. Frontman kultowego zespołu Black Sabbath 5 lipca pożegnał się z fanami podczas ostatniego koncertu, który odbył się na stadionie Villa Park w Birmingham. Muzyk ogłosił zakończenie kariery już w lutym 2023 roku. Przyznał wtedy, że była to ''najprawdopodobniej jedna z najtrudniejszych wiadomości, jakie kiedykolwiek musiał przekazać swoim wiernym fanom". Cztery lata wcześniej zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona, która niestety zaczęła szybko postępować i pozbawiła go sprawności. Ozzy jeszcze przed usłyszeniem diagnozy wiedział, że chce pozostawić fanom nie tylko swoją niepowtarzalną twórczość, ale też biopic (film biograficzny). Wytypował nawet aktora, który mógłby go w nim zagrać.

Powstaje biopic o Ozzym Osbournie. Taką miał na niego wizję

Ozzy Osbourne już w 2010 roku był przekonany, że jeśli kiedykolwiek powstałby o nim biopic, w głównej roli świetnie sprawdziłby się... Denzel Washington. Było to jedyny aktor, którego muzyk wymienił, podczas rozmowy z prowadzącym podcast The Nerdist Chrisem Hardwickiem. Na tem moment nie można wykluczyć, że prośba Ozzy'ego zostanie spełniona. Jack Osbourne, czyli syn muzyka, na początku lutego 2025 roku wyznał w wywiadzie dla The Sun, że biopic już powstaje. Stwierdził nawet, że jeśli wszystko pójdzie z planem, trafi on do kin w 2027 roku:

Film jest już w drodze. Mamy dobrą passę w pracy nad biopiciem o Ozzym. Mamy już reżysera, scenariusz też jest gotowy, a produkcją zajmie się Sony Studios. Wkrótce scenariusz zostanie zmodyfikowany. Będzie ostry. Nie owijamy w bawełnę, naprawdę dajemy z siebie wszystko. Reżyser jest absolutnie fenomenalny. Nie mogę powiedzieć, kim jest, ale mamy wielkie szczęście, że z nami pracuje, a on jest naszym zagorzałym fanem. Jeśli źli władcy Hollywood dadzą nam zielone światło, moglibyśmy zacząć zdjęcia wiosną, więc być może film ukaże się latem 2027 roku.

Jack Osbourne niestety nie zdradził też, kto zagra Ozzy'ego w nadchodzącym biopicu.