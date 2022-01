Joker 2 jednak powstanie? Jest potencjalna data

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały promocyjne

Nowa plotka o Jokerze 2 pochodzi od Heroic Hollywood. Traktujcie ją więc z dystansem. Według ich źródeł Warner Bros. na serio chce zrobić kontynuację Jokera i już dostali pierwszą wersję scenariusza. Podobno plan jest taki, by ruszyć na plan w 2023 roku. Wszelkie szczegóły są trzymane w tajemnicy. Pamiętajmy, że wiele miesięcy temu jako pierwsi o powstaniu filmu informowali dziennikarze The Hollywood Reporter.

Najpewniej Joaquin Phoenix powróci w tytułowej roli. Nie wiadomo jednak, jaki może być pomysł na sequel, a już po pierwszym ogłoszeniu fani popkultury nie są zwolennikami tego pomysły. Jednak bezprecedensowy sukces Jokera opartego na komiksach motywuje Warner Bros. do rozważenia tych opcji. W końcu nie tylko film przekroczył miliard dolarów ze sprzedaży biletów do kin przy budżecie 55 mln dolarów, zdobył też wiele nominacji do różnych nagród oraz zgarnął dwa Oscary.

Na razie ani Warner Bros., ani Joaquin Phoenix, ani twórca Jokera, Todd Phillips nie skomentowali plotek i w ogóle się do nich nie odnieśli.

