Serial ze świata Creed dostał zielone światło od Amazon Prime Video. O czym opowie Delphi?

Źródło: materiały prasowe

Reklama

Delphi to nowy serial dramatyczny z uniwersum Creed, czyli spin-offu serii filmów o Rockym Balboa. Prime Video zamówiło projekt, którego producentami wykonawczymi będą Michael B. Jordan i Marco Ramirez. Ten ostatni będzie też pełnił funkcję showrunnera.

Delphi - o czym opowie serial?

Serial skupi się na młodych bokserach trenujących w sali treningowej Delphi znanej z filmów Rocky i Creed.

Przypomnijmy, że Delphi Boxing Academy to miejsce treningu dla bokserów znajdujące się w Los Angeles, które zostało założone przez Tony'ego "Duke'a" Eversa. To tu Apollo Creed trenował przez wiele lat. Obecnie siłownia prowadzona jest przez syna Eversa, Tony'ego "Little Duke'a". Mieszka tu syn Apolla, Adonis Johnson Creed, w którego w filmach wciela się Jordan.

fot. Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) // Warner Bros. // Creed 3

Michael B. Jordan o Delphi

Kilka lat trwały rozmowy Jordana i jego firmy Outlier Society z Amazonem na temat zbudowania Creed-verse. Brano pod uwagę seriale aktorskie, a nawet anime. Tak aktor opowiada o nowym projekcie:

To serial, który zabiera nas z powrotem tam, gdzie wszystko się zaczęło. To, co uwielbiam w tej historii, to to, że pozostaje wierna temu, o czym są Rocky i Creed: o ciężkiej pracy, determinacji, walce o coś większego niż ty sam. Chodzi o rodzinę, o pochodzenie i o tych, których stworzyliśmy. Budujemy tutaj coś wyjątkowego i cieszę się, że mogę przedstawić wam nowych bokserów, którzy staną do walki w Delphi. Jak zawsze w Creed mówimy: jeden krok, jedna runda, jeden cios na raz.

Delphi to najnowszy potwierdzony serial, do którego prawa należały wcześniej do studia MGM, które przejął Amazon za 8,5 mld dolarów. Dołącza do takich tytułów, jak prequel Legalnej blondynki, Carrie na podstawie powieści Stephena Kinga czy Barbershop. Prace trwają również nad nowym Tomb Raider.

Czytaj więcej: Pierwsze opinie o Mission: Impossible 8. Czy to najlepszy film akcji w historii?