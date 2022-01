Batwoman - Nick Creegan o byciu pierwszą czarnoskórą wersją Jokera

The CW

Batwoman powraca na The CW wraz z nowymi odcinkami 3. sezonu. Produkcja ma wciąż otwartych wiele wątków, a jednym z nich bez wątpienia jest przemiana postaci Marquisa Jeta w serialową wersję Jokera, którego na ekranie sportretuje Nick Creegan.

W niedawnym wywiadzie dla The Wrap, aktor skomentował swoją reakcję na bycie pierwszym czarnoskórym aktorem, który wcieli się w rolę Jokera.

To szaleństwo. To jest naprawdę szalone. Tak, długo przerabiałem to w sobie w ciągu ostatnich kilku tygodni, miesięcy i wiesz co? To wciąż jest dla mnie surrealistyczne. To była dla mnie szalona jazda. Wiesz, recepcja na nowego Jokera, bycie pierwszą kolorową osobą wyznaczoną do zagrania tej roli - wiadomości i słowa wsparcia, które otrzymuję, były przytłaczające. To była świetna zabawa.

Aktor wspomina, że w 2016 roku na Halloween przebierał się za Jokera inspirowanego kreacją Jareda Leto w filmie Legion samobójców. Przyznaje, że podobało mu się w tej wersji to, jak jest inna od wszystkich pozostałych i postanowił trochę się tym zainspirować tworząc swoją postać. Są także elementy Jokera z kreacji Heatha Ledgera i Joaquina Phoenixa, a dotyczy to głównie ekscentrycznego śmiechu. Creegan zdradza jednak, że dla niego jest to naturalny śmiech i zawsze tak reaguje na zabawne sytuacje. Podkreśla, że nie jest szaleńcem, po prostu tak się śmieje, ale wielu osobom z produkcji przypadło to do gustu w jego kreacji Jokera.

