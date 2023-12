Karate Kid 2 – jak Daniel LaRusso pozna pana Hana? Te teorie mogą to wytłumaczyć

fot. Sony Pictures

Pod koniec listopada Sony Pictures zapowiedziało, że w The Karate Kid 2 do swoich ról powrócą Ralph Macchio jako Daniel LaRusso oraz Jackie Chan, który wcielił się w pana Hana. Tym samym klasyczna seria Karate Kid i nowa wersja z 2010 roku zostaną połączone. Od tego czasu fani zastanawiają się, w jaki sposób LaRusso pozna pana Hana, którzy razem będą szkolić nowego bohatera w tajnikach karate. Serwis Screen Rant opisał siedem możliwych teorii, w jaki sposób obie postacie będą miały okazję się spotkać, pomimo dzielących ich odległości.

Karate Kid 2 - Daniel LaRusso i pan Han spotkają się w Sekai Taikai

Nadchodzący szósty sezon Cobra Kai będzie ostatnim, więc w serialu Netflixa twórcy filmu mogą skorzystać z okazji i wprowadzić do uniwersum pana Hana. W poprzednim sezonie Miyagi-Do, Orli Kieł i Cobra Kai zakwalifikowali się do Sekai Taikai, który otworzy serial na znacznie szerszy świat zawodów sztuk walki. Możliwe, że pan Han będzie obecny na turnieju wraz z nowym uczniem, z którym jednemu z bohaterów przyjdzie stoczyć pojedynek. Pozwoliłoby to Jackiemu Chanowi i Ralphowi Macchio spędzenia wspólnie kilku minut na ekranie przed wejściem na plan filmu.

Karate Kid 2 - pan Han znał pana Miyagiego

Wersja z 2010 roku opierała się na tych samych fabularnych zasadach co klasyczna część z 1984 roku. Chociaż pan Han i pan Miyagi uczą różnych stylów sztuk walki, to ich metody nauczania są do siebie bardzo podobne. Polegają na zadawaniu uczniom praktycznych zadań i obowiązków do wykonania, które trenują ciało i umysł do walki. Możliwe, że obaj mistrzowie się znali i korzystali z tych samych technik mentorstwa. Nie byłoby więc zaskoczeniem, gdyby pan Han przyjechał do Stanów Zjednoczonych, aby złożył hołd na grobie pana Miyagiego, spotykając Daniela LaRusso.

Karate Kid 2 – pan Han jest znajomym Chozena

Nigdy nie było wzmianki, że Chozen kiedykolwiek odwiedził Pekin lub pan Han pojechał do Okinawy, ale zawsze istnieje możliwość, że te dwie postacie już się ze sobą spotkały. Te postacie łączy tragiczna przeszłość i odczuwanie żalu z powodu swoich czynów. Chozen był agresywny w stosunku do swojej dziewczyny, którą kochał, zaś Han przypadkowo spowodował wypadek samochodowy, w którym zginęła jego żona i syn. Byłaby to więc interesująca relacja do odkrycia w filmie i sposób na zbliżenie tych bohaterów.

Karate Kid 2 - Daniel pojedzie do Pekinu, aby poznać historię Miyagi-Do

Chociaż pan Miyagi pochodzi z Okinawy, a jego rodzina mieszkała tam od pokoleń, to styl karate, który praktykował, wywodzi się z Pekinu. Jak ujawniono w serialu Cobra Kai, przodek Miyagiego udał się do stolicy Chin i tam uczył się sztuk walki, przenosząc je do Japonii. Daniel LaRusso udał się już w podróż do Japonii w Cobra Kai, aby odnaleźć inspiracje do dalszego nauczania, więc może również odbyć wycieczkę do Pekinu. Na miejscu spotka pana Hana, którego przodek mógłby uczyć członka rodziny Miyagiego.

Karate Kid 2 - Daniel LaRusso poprosi o pomoc mistrza Kung-Fu

W szóstym sezonie Cobra Kai Daniel może stwierdzi, że musi rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o inne style sztuk walki. Bohater może więc udać się w tym celu do Pekinu, lub spotkać na swojej drodze pana Hana w Kalifornii. Postać grana przez Jackiego Chana byłaby idealnym kandydatem, aby pomóc LaRusso, zwłaszcza że jego metody są zbliżone do nauczania pana Miyagiego.

Karate Kid 2 - Dre Jadena Smitha zwiąże się z Cobra Kai lub Miyagi-Do

W Karate Kid z 2010 roku Jaden Smith wcielił się w Dre Parkera, którego szkolił pan Chan. Nie potwierdzono, że ta postać powróci, ale Dre ma wiele wspólnego z Danielem LaRusso. Obaj wyprowadzili się ze swoich domów, a w nowym miejscu zamieszkania znaleźli przyjaciela w pracowniku obsługi technicznej, który zna sztuki walki. Dre może przeprowadzić się do Kalifornii i szukać pracy w Miyagi-Do lub Cobra Kai. Spotkanie z Danielem może stać się przyczyną, że bohater oryginalnego Karate Kid dowie się o panu Hanie i będzie chciał go poznać.

Karate Kid 2 - Daniel i Miyagi-Do wezmą udział w turnieju w Pekinie

Udział w Sekai Taikai może otworzyć drzwi Miyagi-Do, Cobra Kai i Orlego Kła do uczestnictwa w innych turniejach sztuk walki na całym świecie. Daniel i jego uczniowie mogą więc mieć ambicje, aby zmierzyć się z przeciwnikami z różnych kontynentów. Ich następnym przystankiem mogą okazać się zawody w Pekinie, które przybliżyłyby LaRusso do pana Hana. Dre nie mógłby wziąć udziału w turnieju, ale bohater grany przez Jackiego Chana mógł wziąć innego ucznia.

Karate Kid 2 - fabuła i data premiery

Akcja nowego filmu rozgrywać się będzie na wschodnim wybrzeżu USA i skupi się na nastolatku z Chin, który będzie szkolił się w sztukach walki u boku rozsądnego i mądrego mentora.

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się wiosną przyszłego roku. Producentką jest Karen Rosenfelt.

Nowe Karate Kid zadebiutuje w kinach 13 grudnia 2024 roku.