Kontynuacja Batmana z innym tytułem niż zakładano? Możliwe wątki fantastyczne!

O kontynuacji Batmana z 2022 roku nadal nie wiadomo zbyt wiele. Matt Reeves podobno kończy już prace nad scenariuszem, a produkcja ma ruszyć jeszcze w tym roku. To oznacza, że do premiery jest jeszcze daleka droga. Ta została wyznaczona na 1 października 2027 roku, ale niewykluczone, że produkcja z Robertem Pattinsonem w roli głównej znów zaliczy opóźnienie.

Wokół kontynuacji jest nadal wiele spekulacji i tajemnic. Na przykład nie wiadomo, kto będzie złoczyńcą w filmie. Fani spekulują o możliwym pojawieniu się Clayface'a lub Mr. Freeze'a. To jednak mogłoby się gryźć z przyziemnością, którą w swoim uniwersum zaproponował Matt Reeves. Możliwe jednak, że zdecyduje się on na wprowadzenie elementów fantastycznych. Dowodem na to może być zmiana, którą zauważono na oficjalnej stronie Warner Bros. Po pierwsze film jest obecnie zatytułowany Untitled Batman Film, więc w zasadzie nie ma tytułu. To potwierdza spekulacje z ostatnich kilku dni, gdy informowano, że porzucono plan nazwania tego filmu The Batman - Part II.

Po drugie, ciekawsze, film oznaczono w kategoriach: akcja/przygoda/science fiction/fantasy. Dla porównania film z 2022 roku kwalifikował się wyłącznie do akcji/przygody. To może wskazywać, że Matt Reeves faktycznie otworzył się na elementy fantastyczne, a udział takich postaci jak Clayface lub Mr. Freeze nie jest dłużej wykluczony.

