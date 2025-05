Ile jest warta Wieża Avengers? Ekspert podał szacowaną kwotę - robi wrażenie!

Marvel

Thunderbolts* święci pierwsze triumfy w kinach, a kampania promocyjna wcale nie zwalnia i szykuje dla fanów niesłychane zwroty akcji, których na próżno szukać w przeszłości w historii kina. Tymczasem IGN postanowiło odpowiedzieć na jedno z pytań, które zadawali sobie fani przed seansem. Ile kosztowała Wieża Avengers?

Losy Wieży Avengers rozgrzewały ciekawość fanów od filmu Avengers: Koniec gry. Co się z nią stało? Kto stał się jej właścicielem? Na przestrzeni lat teorii było wiele - spekulowano o Fantastycznej Czwórce, Normanie Osbornie czy samym diable Mefisto. Ostatecznie Wieża trafiła w posiadanie Valentiny Allegry de Fontaine, którą w MCU gra Julia Louis-Dreyfus.

Ile takie przedsięwzięcie mogło kosztować? IGN zapytało o to eksperta ds. nieruchomości, który posiada ich w Nowym Jorku wiele, a przy okazji jest ogromnym fanem Marvela, czyli Michaela T. Cohena. Jego zdaniem dokładne wyliczenie jest niezwykle trudne do sporządzenia, ponieważ jest to świat inny od naszego. Niemniej na bazie porównań i wyliczeń doszedł do konkretnej liczby. Wieża Avengers według ekspertów została sprzedana w MCU za 1.1 miliarda dolarów. Cohen uważa jednak, że sam proces musiał być czasochłonny. Poddał też w wątpliwość, czy Wieża należała wyłącznie do Avengers, a może herosi... mijali się w windzie z innymi lokatorami z niższych pięter.

