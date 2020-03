Koronawirus: kina, teatry, biblioteki zamknięte dużo dłużej. Jest zarządzenie ministra

Minister Zdrowia dnia 20 marca 2020 roku ogłosił na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii. W zgodzie z tą decyzją Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza, że obowiązuje ograniczenie działalności wszystkich instytucji kulturowych i form rozrywki. Innymi słowy kina, seanse na świeżym powietrzu, kluby filmowe, biblioteki, muzea, teatry, opery i inne związane z kulturą pozostaną zamknięte do odwołania.

Ewentualnie otworzenie kin i innych instytucji kultury zależne jest od opanowania pandemii koronawirusa, która wciąż się rozwija na terenie Polski i innych krajów świata. Przykład Chin pokazuje, że może to potrwać dłużej, niż wiele osób by chciało - kina zamknięto tam 23 stycznia 2020 roku i nie zostały one jeszcze otwarte.

W związku ze stanem epidemii pozostaną również zamknięte szkoły do przynajmniej świąt wielkanocnych, czyli do 10 kwietnia 2020 roku. Potencjalnie przedłużenie tej decyzji również zależy od postępu pandemii koronawirusa na terenie kraju.

Zobacz także:

https://twitter.com/MKiDN_GOV_PL/status/1241362585242533889