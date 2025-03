Moneypenny radzi - oto cechy, które powinien mieć nowy James... lub Jane Bond

fot. imdb.com

Za kulisami serii o agencie 007 doszło do wielu przemian, a sporo z nich wywołało kontrowersje. Zmarginalizowanie roli dotychczasowych producentów odbiło się echem w mediach, a decyzję o przejęciu marki w pełni przez Amazon MGM Studios skrytykował nawet jeden z poprzednich aktorów, którzy wcielali się w Bonda. Na razie nie wybrano kolejnego aktora (lub aktorki), który wcieliłby się w tę ikoniczną rolę. Wiadomo tylko, że za dobór nie będą odpowiedzialne te same osoby, co do tej pory. To oznacza, że niewykluczone jest, że następnym Bondem będzie na przykład kobieta.

A jakie cechy powinien mieć agent lub agentka 007, niezależnie od płci? Na to pytanie odpowiedziała Naomie Harris, która wcielała się w Moneypenny na przestrzeni filmów z Danielem Craigiem w roli głównej. Co ciekawe, wedle przecieków Amazon planował stworzenie serialu właśnie o tej bohaterce w roli głównej.

Wyrafinowanie, seksapil, tajemniczość, poczucie humoru i urok osobisty. To powinno być najważniejsze niezależnie od płci.

