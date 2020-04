Koronawirus - kina zostaną niedługo otwarte w stanie Georgia. Co na to eksperci?

Gubernator stanu Georgia Brian Kemp ogłosił w rozmowie z CNN, że ma zamiar otworzyć kina już 27 kwietnia 2020 roku. Wraz z tym mają być otwarte powiązane kawiarnie i restauracje. Natomiast bary. klub nocne, parki rozrywki, koncerty i szkoły nadal pozostają zamknięte do odwołania. Jest to jedyny stan USA, który podejmuje taką decyzję na tym etapie walki z pandemią.

Wielu ekspertów nie rozumie kuriozalnej decyzji Kempa, ponieważ liczby zakażonych na koronawirusa rosną w kosmicznym tempie na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Tak samo liczby ofiar. Stan Georgia w tym aspekcie jest na 11. miejscu w kraju z liczbą 18 900 zakażonych i 733 zmarłymi. Te liczby wciąż rosną w szybkim tempie w całym kraju, ale Kemp uważa, że w jego stanie wydają się spadać.

Jak donosi Deadline nie wiadomo, które sieci kin zamierzają skorzystać z decyzji gubernatora stanu i otworzyć swoje placówki. Nieoficjalnie donoszą, że na pewno na początku będą wyświetlać stare tytuły i wdrażać skrupulatne zasady higieny i ograniczenia sprzedaży biletów na salę.

Natomiast Variety donosi, że sieci kin nie zostaną otwarte 27 kwietnia. Eksperci twierdzą, że branża jest na etapie urlopów i nie mogą przygotować się na tak szybkie otwarcie lokacji. Największa sieć Cinemark mówi wprost: nie mają takiego zamiaru i planują otwarcie dopiero na połowę czerwca 2020 roku. Natomiast rzecznik związku kiniarzy z USA twierdzi, że każda sieć sama zadecyduje kiedy się otworzyć.

Z uwagi na rosnące zagrożenie i pogarszającą się sytuację w USA z tysiącami nowymi przypadków zarażenia dziennie, jest jeszcze jeden kluczowy problem: Amerykanie będą bać się iść do kina (świadczą o tym badania). A do tego jest fakt, że wszystkie premiery zostały odwołane lub opóźnione, więc raczej mało kto będzie ryzykować życie i zdrowie, by obejrzeć w kinach stary film.

Chiny, które nadal walczą z koronawirusem zamknęły kina 23 stycznia 2020 roku. Nie zostały one nigdzie otwarte do dzisiejszego dnia. W marcu 2020 roku była próba, która została odwołana po kilku dniach. A w kinach, które wówczas otworzono frekwencja była zerowa.