San Diego Comic-Con 2020 odwołane. Koronawirus nie dał wyboru

Każdy fan popkultury i na pewno wielu czytelników naEKRANIE wie, czym jest San Diego Comic-Con. Co roku piszemy dla Was najświeższe newsy z tego wielkiego wydarzenia i przeważnie w kilka dni to kilkadziesiąt najgorętszych informacji o filmach i serialach. W 2020 roku tak nie będzie. Tegoroczna edycja została odwołana przez pandemię koronawirusa.

Organizatorzy podjęli decyzję i oficjalnie ją ogłosili w amerykańskich mediach. Zapowiedzieli, że nie przesuwają terminu na inny miesiąc 2020 roku i zapraszają na edycję w 2021 roku. W oświadczeniu podkreślają, że to trudna i smutna decyzja, ale słuszna w tym okolicznościach.

Każdy, kto kupił wejściówkę na imprezę może dostać zwrot pieniędzy albo wymianę na wejścia na San Diego Comic-Con 2021. Impreza została odwołana po raz pierwszy w jej historii.