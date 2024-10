Serial God of War z najlepszym twórcą. Ten człowiek dał nam kapitalne tytuły

fot. SIE

Jak donosi Deadline, showrunnerem i twórcą serialu God of War został Ronald D. Moore. Będzie również odpowiadał za scenariusz i pełnił rolę producenta wykonawczego. Projekt realizują Sony Pictures TV Studios oraz Amazon MGM Studios dla platformy Prime Video.

God of War – będzie serial

Ronald D. Moore, znany z takich hitów jak Battlestar Galactica, For All Mankind czy Outlander, zastąpił oryginalną ekipę twórców, która niedawno została zwolniona. Byli to Rafe Judkins, Hawk Ostby i Mark Fergus. Efekt ich wielomiesięcznej pracy nie spełnił oczekiwań. Moore ma teraz opracować nową wizję, różniącą się od tej, którą proponowali jego poprzednicy.

Dla Moore'a to pierwszy projekt realizowany we współpracy z Sony TV od podpisania kilkuletniego kontraktu w czerwcu 2024 roku. Franczyza God of War obejmuje siedem gier na konsole PlayStation. W centrum fabuły znajduje się wojownik Kratos i jego wyprawa w celu zemsty na bogu Aresie, który przyczynił się do śmierci jego rodziny. Kratos sam staje się bogiem wojny, a ważnym elementem jego historii staje się relacja z synem.

Cory Barlog, odpowiedzialny za gry z serii God of War, również pełni rolę producenta wykonawczego serialu.