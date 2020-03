Koronawirus - czy ludzie wrócą do kin, gdy je otworzą? Nowe badania to zła wiadomość dla branży

Maoyan Entertainment, czyli firma prowadząca największą platformę sprzedaży biletów do kin w Chinach przeprowadziła badania wśród swoich klientów. Byli ciekawi, jak zachowają się ludzie, gdy kina w końcu zostaną otwarte i jakich rozrywek respondenci wówczas najchętniej poszukują.

68% badanych stwierdziło, że wyjście do kina będzie ich pierwszym wyborem rozrywki poza domem, a 69% stwierdziło, że pójdą coś zjeść z przyjaciółmi.

W kwestii kina nie wygląda to dobrze dla branży. Zaledwie 30% stwierdziło, że chętnie wybiorą się do kin od razu, gdy zostaną otwarte. Już 33% zdecydowało, że udadzą się do kina dopiero, gdy zobaczą ogłoszenia o całkowitym opanowaniu sytuacji koronawirusa. A 29% będzie chciało poczekać po takowych ogłoszenia zanim wrócą do kin. 8% poczeka, by zobaczyć, jak zachowają się inni ludzie.

Widzimy więc, że przeważa zrozumiały ludzki lęk i potrzeba będzie czasu, zanim kwestia frekwencja w kinach wróci do normalności. Widzimy więc, że jakieś 62% badanych mówi wprost: nie wrócą do kina od razu po ich otwarciu.

Można założyć, że podobnie będzie to działać w każdym kraju na świecie w efekcie pandemii koronawirusa, ponieważ kolejne dołączają do listy tych, które zamykają kina, na czele z USA. Dlatego też nawet, jak pandemia się skończy, miną pewnie tygodnie lub miesiące zanim powróci normalność - także w kalendarzu premier, które będą dostosowane do rzeczywistości, w której widzowie będą po prostu bać się wrócić do kin. Badania są poglądowe, ale pokazuję coś, czego każdy prawdopodobnie się domyśla.

Kina w Chinach zostały zamknięte 24 stycznia 2020 roku i nie zostały otwarte po dzień dzisiejszy. Na razie kraje świata docelowo zamykają na dwa tygodnie, ale przykład Chin pokazuje, że niewątpliwie będzie to dłuższy okres.