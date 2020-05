LEGO Batman z wiadomością dla fanów w czasie pandemii. Zobacz wideo

Pandemia koronawirusa sprawia, że dzieci siedzą w domu. Wiadomość do swoich młodych fanów postanowił wystosować sam LEGO Batman, który podzielił się w materiale wideo swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tego niebezpiecznego problemu jakim jest szalejąca na świecie epidemia. Głosu bohaterowi po raz kolejny użyczył Will Arnett, który dubbingował postać już w trzech filmach z serii LEGO. W materiale pojawia się również Alfred dubbingowany przez Ralpha Fiennesa. Wideo jest dostępne poniżej.

Za animację odpowiada studio Pure Imagination, które w przeszłości pracowało między innymi nad pełnometrażowymi widowiskami z cyklu LEGO.

LEGO Batman has an important message for all you Batfans on how you too can be a super hero! 🌟

Thanks @arnettwill Ralph Fiennes and @pistudios for your support 🤗 #ConnectedTogether @DCBatman pic.twitter.com/iSOW94c2n7

— LEGO (@LEGO_Group) May 2, 2020