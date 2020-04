LEGO przestanie produkować klocki z plastiku

Tensie Whelan, dyrektor Stern Center for Sustainable Business, opowiedziała redakcji Associated Press o wyzwaniach, jakie w najbliższych latach czekają producentów zabawek. Jak zauważyła, obecnie aż 90% zabawek na amerykańskim rynku wykonuje się z plastiku i choć producenci angażują się w proekologiczne inicjatywy, nie sposób zweryfikować, jak deklaracje dotyczące zrównoważonego rozwoju przemysłu mają się do rzeczywistości. Z jednej strony mogą dbać o ekologię w swoich zakładach produkcyjnych, z drugiej zaś nie mają kontroli nad tym, jak np. postępują dostawcy surowców. I to na tym polu wciąż można sporo poprawić.

Zdaniem Whelan kluczem do redukcji śladu węglowego jest znaczne zredukowanie zużycia kartonu do produkcji opakowań oraz plastiku do produkcji samych zabawek. Uważa, że branża powinna brać przykład z takich rynkowych gigantów jak Mattel, Hasbro oraz LEGO. Choć przez lata wspomniane firmy produkowały tony nieekologicznych zabawek, w ciągu najbliższej dekady mogą porzucić plastik i znacząco zredukować odpady z kartonu.

Firma LEGO już w 2015 roku powołała do życia Sustainable Materials Center odpowiedzialne za badania nad materiałami nowej generacji. Pierwsze efekty pracy naukowców mogliśmy obserwować w 2018 roku, kiedy zapowiedziano wypuszczenie klocków roślinnych, stworzonych z trzciny cukrowej. Była to jednak dopiero zapowiedź tego, co wydarzy się na przestrzeni najbliższych dziesięciu lat. Duńczycy przewidują, że do 2030 roku wszystkie klocki LEGO będą produkowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Podobny pogląd prezentuje także Mattel. Przedstawiciele korporacji poinformowali, że w procesie produkcji zabawek wykorzystują 93% materiałów ze źródeł odnawialnych bądź pozyskanych w sposób zrównoważony dla środowiska. I podobnie jak LEGO, do 2030 planują całkowicie zrezygnować z plastiku na rzecz materiałów pochodzenia roślinnego bądź w pełni zdatnych do recyclingu.

Firmy chcą być bardziej świadome ekologicznie względem swoich produktów. Używają opakowań, które zawierają mniej plastiku bądź upewniają się, że opakowanie może być częścią samej zabawki. Ten trend powoli pochłania branżę i w tym roku możemy spodziewać się jeszcze więcej innowacji w tym względzie - skomentowała Maddie Michalik, redaktor naczelna magazynu Toy Insider.

Wszystko wskazuje zatem na to, że czas plastikowych klocków LEGO powoli przemija. Choć te zabawki nie znikną z rynku, zmienią swoje oblicze na nieco bardziej ekologiczne.