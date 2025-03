Netflix pracuje nad koreańską adaptacją Niebezpiecznych związków. Gwiazdorska obsada serialu

fot. B.O.M. Film Productions Co. // Film "Sekretne pragnienie" z 2003 roku

Netflix tworzy kolejny koreański serial dramatyczny, którego roboczy tytuł to Scandals. Będzie adaptacją koreańskiego filmu Sekretne pragnienie z 2003 roku, który na nowo przedstawił rozwiązły świat klasycznej francuskiej powieści epistolarnej Niebezpieczne związki na tle ery Joseon.

Serial może się pochwalić gwiazdorską obsadą, w której w skład wchodzą: Son Ye-jin, Ji Chang-wook i Im Jin-ah. Reżyserem jest Jung Ji-woo, który nakręcił już kilka k-dram, jak Tune in for Love czy Eun-gyo. W Seulu już rozpoczęły się zdjęcia do tej produkcji.

Scandals - fabuła i opis postaci

Scandals opowiada o śmiałej i niebezpiecznej grze miłosnej między niezwykłą, wysoko urodzoną Lady Cho (Son) i Cho Wonem (Ji), największym kochankiem epoki, z konfliktową młodą wdową Hui-yeon (Im) nieświadomie uwikłaną w tę intrygę. Netflix pisze: "Scandals to wspaniała rekonstrukcja koreańskiej ery Joseon, przywracająca do życia świat, w którym miłość i pokusa były tematem tabu. Serial przedstawia postacie, które rzucają wyzwanie sztywnemu porządkowi społecznemu i angażują się w ryzykowną grę miłosną i pełną pokus w czasach, gdy skrywanie pragnień było zakazane".

Netflix opisał Lady Cho jako utalentowaną i czarującą kobietę i stratega, która sprzeciwia się ograniczeniom narzuconym kobietom w jej czasach, w tajemnicy stawiając wszystko na miłość. Prowadzi pełną pokus grę ze swoim wielbicielem Cho Wonem. Ten jest playboyem, który jest opisany jako urzekający poszukiwacz przyjemności, który nie ufa miłości. Zrobi wszystko, co w jego mocy, aby zdobyć serce Lady Cho, aby wygrać zakład. Tymczasem wdowa Hui-yeon ślubuje zachować czystość po stracie męża, ale czuje się rozdarta pomiędzy złożonymi emocjami i pociągającym ją Cho Wonem.

Niebezpieczne związki autorstwa Pierre'a Choderlos de Laclos doczekały się wielu adaptacji teatralnych i filmowych. Jedną z najsłynniejszych jest ta z 1988 roku, w której wystąpili Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Keanu Reeves i Uma Thurman. Film otrzymał 7 nominacji do Oscara (w tym za najlepszy film), ale ostatecznie zdobył trzy statuetki: za scenariusz, scenografię i kostiumy.