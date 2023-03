Marvel kontra reddit. Idą na drogę sądową w sprawie potwierdzających się wycieków

Marvel

Kanał r/MarvelStudiosSpoilers na reddicie dostarczał od lat sprawdzonych informacji o filmach Marvela należących do MCU. Moderatorzy weryfikowali wszelkie źródła dość skutecznie, bo wielokrotnie się rzeczy potwierdzały. Zwłaszcza wycieki fabuły na czele z tym, co pojawiło się o filmie Ant-Man i Osa: Kwantomania. Marvel Studios mówi jednak dość i staje do sądowej walki.

Marvel vs Reddit

Czytamy, że MVL Film Finance, który działa na rzecz Marvel Studios złożyło w sądzie wezwanie dla osób odpowiedzialnych za portal reddit.com. Papiery zostały złożone 10 marca. Na mocy wezwania sądowego mają ujawnić, kto odpowiada za wyciek szczegółów Ant-Mana 3, które opublikowano w styczniu 2023 roku. Marvel żąda szczegółowych danych osobowych tych osób.

- Reddit będzie chronić prywatność naszych użytkowników. Mamy rygorystyczny proces, który pozwoli nam przeanalizować prawne żądania i sprzeciwić się im w odpowiedni sposób. - napisano w oświadczeniu reddita.

Na mocy tych działań 13 marca 2023 roku kanał r/MarvelStudiosSpoilers został oficjalnie zamknięty przez moderatorów. Popularność i zarazem rzetelność informacji tutaj publikowanych stała się tak duża, że Marvel Studios i Disney się tym zainteresowali. W ostatnim poście ogłoszono, że nikt nie ma czasu na sądowe utarczki, więc moderatorzy nie będą się już zajmować tym kanałem i weryfikacją źródeł, więc będzie on w przyszłości operować samodzielnie. Na ten moment jednak nie wiadomo, jak kanał r/MarvelStudiosSpoilers będzie nadal działać, bo na razie jest zamknięty.

Marvelowi zależy na tym, by spoilery nie trafiały do sieci. Nie wiadomo, czy prawna walka będzie kontynuowana, czy te podjęte kroki wystarczą, aby zainteresowane osoby wystraszyć i zdemotywować do dalszych wycieków.