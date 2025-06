Tej debaty James Gunn nie lubi. Jakie jest jego stanowisko w dyskusji fanów?

DC/cbr.com

W związku z nadchodzącą wielkimi krokami premierą Supermana, James Gunn postanowił zahaczyć o temat, który od niepamiętnych czasów ciekawi fanów Marvela i DC. Fani komiksów od dawna toczą dyskusję, co by się stało, gdyby superbohaterowie z różnych światów stanęli ze sobą do walki — a Superman bardzo często znajduje się w centrum tych debat. Clarka Kenta bardzo często stawia się naprzeciwko Sentry'ego, Hulka, czy też postaci z jego własnego uniwersum. Człowiek ze Stali nie raz musiał mierzyć się z pozostałymi członkami Ligi Sprawiedliwości np. w serii komiksowej Injustice. Gunn, zmęczony tą debatą, skomentował temat:

Chciałem, żeby Supermana dało się zranić. Widzę te wszystkie internetowe dyskusje: Kto by wygrał – Homelander czy Superman, albo, k***a, ktokolwiek inny – Adam Warlock albo Brightburn i myślę sobie: To najgłupsza, najbardziej idiotyczna rozmowa na świecie. Czy to, kto wygra tę walkę, oznacza, że jest najlepszy? Bo ja mogę po prostu wymyślić postać boga, który niszczy każdego mrugnięciem oka. I wygrałem. Wygrałem wszystkie walki na zawsze. Ale ja nie chciałem Supermana, który potrafi rozwalać planety pięściami. Tworzymy całe uniwersum, więc co dziewczyna ze skrzydłami ma zrobić wobec kogoś takiego?

James potwierdził, że planuje nieco osłabić możliwości Supermana, tak aby w przedstawianych historiach wybrzmiały ważniejsze cechy tej postaci niż potęga i siła. Swoją decyzję podsumował tak:

Kiedy rozmawiam z ludźmi, wielu mówi: Wolę Batmana, bo jego można pokonać i rozumiem to. Dlatego mamy Supermana, którego też można pokonać.

Premiera Supermana nastąpi 11 lipca 2025 roku.

Reżyser i współszef DC Studios w tym samym wywiadzie, wyraził swoją opinię na temat niskich wyników wielu współczesnych produkcji filmowych. Reżyser stwierdził, że wiele złych filmów powstaje dlatego, że daty premier są ustalane, zanim scenariusze zostaną w pełni ukończone.

Naprawdę wierzę, że powodem, dla którego przemysł filmowy umiera, nie jest to, że ludzie nie chcą już oglądać filmów. To nie przez to, że ekrany domowe są już tak dobre. Głównym powodem jest to, że ludzie kręcą filmy bez ukończonego scenariusza.

Gunn przyznał, że jeden projekt DC poszedł już do kosza, właśnie z powodu braku skończonego scenariusza. Wprost wskazał, że studio traktuje każdy projekt tak, jakby mieli szczęście, że są w stanie go zrobić.

