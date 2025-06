David S. Goyer rozczarowany rebootem Blade’a w MCU. "To prosta historia"

fot. Marvel

Reklama

Od ogłoszenia nowego filmu o łowcy wampirów minęło już niemal sześć lat, Marvel Studios wciąż nie zdołało doprowadzić projektu Blade do realizacji. Mimo że Mahershala Ali został oficjalnie obsadzony w tytułowej roli już w 2019 roku, produkcja utknęła w tzw. piekle produkcyjnym — z wieloma zmianami scenarzystów i odejściami reżyserów po drodze.

David S. Goyer, twórca scenariusza do oryginalnej trylogii i reżyser Blade: Trinity, w rozmowie z podcastem Happy, Sad, Confused przyznał, że sam nie rozumie, dlaczego Marvel nie potrafi stworzyć nowej wersji.

W moim odczuciu Blade to stosunkowo prosta historia. To nie jest skomplikowane. Zawsze, kiedy zabierasz się za taki film, musisz sprowadzić wszystko do tego, czym on ma być — do obietnicy, jaką daje widzowi, a obietnicą nowego Blade’a powinny być chore sceny walki, elementy grozy, może kategoria R, i przede wszystkim: prostota. To nie powinno być skomplikowane. Więc nie wiem, czemu to takie trudne. Naprawdę nie wiem. Jestem zdezorientowany. Mahershala Ali to niesamowity aktor. Nie rozumiem, dlaczego to wciąż nie działa.

Biorąc pod uwagę komentarze Goyera i aktualny brak jakichkolwiek informacji o filmie, jest duża szansa, że projekt podzieli los Flasha z starego DCU i fani zobaczą film długo po zakończeniu obecnie realizowanej sagi skupiającej się na multiwersach.

Blade - seria winyli nawiązująca do dwóch pierwszych filmów