MCU - kim jest Kahhori? Marvel zdradza pierwsze informacje na temat nowej superbohaterki

Fot. Marvel

Wreszcie ujawniono pierwsze informacje na temat nowej superbohaterki MCU. Tajemnicza Kahhori wzbudza ciekawość, ponieważ nie pochodzi z komiksów Marvela, więc jest całkowicie obca fanom franczyzy. Daje to duże pole do popisu twórcom, ale jednocześnie niesie ryzyko, że nie przyciągnie widzów tak, jak znajomi herosi. Zobaczcie co o niej wiemy i sami zdecydujcie czy zapowiada się interesująco. Załączyliśmy też pierwsze oficjalne zdjęcie, które nie pochodzi z kolekcji Funko.

Nowa superbohaterka MCU - są oficjalne zdjęcia Kahhori. Jak wygląda?

MCU - kim jest Kahhori?

Kahhori zadebiutuje w animacji What If…? i pojawi się w odcinku, który pokaże, co by było, gdyby Tesserakt spadł na ziemię, lądując w suwerennej Haudenosaunee Confederacy przed amerykańską kolonizacją. W ten sposób artefakt zmieni jezioro w bramę do gwiazd, a Kahhori, młoda członkini plemienia Mohikanów, znajdzie się na drodze do odkrycia swoich nowych mocy.

Scenarzysta wyjaśnił, że bohaterka ma prawdziwe plemienne imię, które oznacza "poruszająca las" albo kogoś motywującego ludzi wokół siebie. Zdradził też, że w swojej debiutanckiej historii będzie musiała zasłużyć na to imię, rekrutując potężnych sojuszników, by ocalić swoich ludzi i zmienić bieg historii na zawsze.

Odcinek What If…? z Kahhori został napisany przez Ryana Little w bliskiej współpracy z członkami Mohawk Nation, takimi jak historyk Doug George, czy Cecelia King, ekspertka od języka Mohawków. W ten sposób Marvel chciał zapewnić autentyczność historii.

MCU - pierwsze oficjalne zdjęcie Kahhori

Do tej pory mogliśmy zobaczyć, jak wygląda Kahhori, jedynie na przedmiotach z nowej kolekcji Funko, jednak teraz wreszcie mamy pierwszą oficjalną grafikę. Gdybyście jednak przeoczyli poprzednie zdjęcia, wszystkie znajdziecie w poniższej galerii.

Kahhori - pierwsza oficjalna grafika