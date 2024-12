Christopher Nolan zaskakuje! Jego nowy film opowiada o bohaterze wojny trojańskiej!

fot. materiały promocyjne

Universal Pictures i Christopher Nolan ogłosili, że nowy film reżysera Oppenheimera to adaptacja poematu Odyseja autorstwa Homera. Jedna z najsłynniejszych historii Odyseusza zostanie przeniesiona na ekran przez kultowego twórcę!

Odyseja Christophera Nolana

Historia opowiada o bohaterze wojny trojańskiej, Odyseuszu, królu Itaki, który po zakończeniu konfliktu latami zmaga się z trudnościami, by powrócić do domu. To właśnie w tej opowieści znajdziemy ikoniczne momenty, takie jak starcie z Cyklopem, spotkanie z syrenami, boginią Kirke oraz dramatyczny powrót do żony Penelopy. W jego królestwie zalotnicy walczą o jej rękę, pragnąc przejąć tron Itaki.

W oświadczeniu Universal Pictures czytamy:

- Następny film Christophera Nolana, Odyseja, to epicki film akcji inspirowany mitologią, który zostanie nakręcony w różnych miejscach świata przy użyciu najnowszej technologii IMAX. Film przeniesie sagę Homera na ekrany IMAX po raz pierwszy w historii, gdy zadebiutuje 17 lipca 2026 roku.

fot. materiały prasowe

Historia Odyseusza wielokrotnie była adaptowana w różnych formach. Oprócz bezpośrednich ekranizacji, wiele tytułów inspirowało się postacią i jej wątkami, tworząc nowe fabuły. Co ciekawe, niedługo w kinach zadebiutuje film The Return, w którym Odyseusza gra Ralph Fiennes.

W obsadzie nowej adaptacji Nolana znajdziemy Matta Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Zendayę, Roberta Pattinsona, Lupitę Nyong’o oraz Charlize Theron. Matt Damon, jako pierwszy ujawniony członek obsady, najprawdopodobniej wcieli się w Odyseusza.

Prace na planie rozpoczną się na początku 2025 roku. Odyseja będzie drugim filmem Nolana realizowanym dla Universal Pictures, po sukcesie Oppenheimera. Żadna plotka o fabule nowej produkcji Nolana nie sprawdziła się, a mówiono tam między innymi o historii o wampirach.