MCU - Colman Domingo komentuje plotki o dołączeniu do Marvela. Jego zespół jest w stałym kontakcie ze studiem

fot. HBO

Reklama

Colman Domingo był jednym z pierwszych aktorów, który był wymieniany do roli Kanga w zastępstwie za skazanego Jonathana Majorsa, z którym Marvel rozstał się zaraz po zakończonym procesie. Aktor już wcześniej dał do zrozumienia, że słyszał o plotkach, ale nic nie wie na temat ewentualnego angażu. Studio miało zmienić kierunek dalszego rozwoju MCU i zrezygnowało z Kanga jako głównego złoczyńcy drugiej sagi swojego uniwersum. To sprawia, że Domingo może jednak nie dołączyć do superbohaterskiej serii.

Marvel jest w stałym kontakcie z agentami Colmana Domingo

W wywiadzie dla Vanity Fair aktor stwierdził, że był zaskoczony, gdy po raz pierwszy usłyszał o doniesieniach, że Marvel chce go obsadzić w roli Kanga:

To zabawne, jak ludzie rozmawiają o tym w Internecie. I w chwili, gdy to się zaczęło, dosłownie leżałem na kanapie. Zareagowałem: „Jaka plotka? Kto? Skąd to pochodzi?” Po prostu o tym nie myślałem. Następnego dnia obudziłem się i to było wszędzie.

Domingo dodał, że jego zespół od lat jest w kontakcie z Marvelem, ale na razie nie otrzymał jeszcze żadnej propozycji:

Mój zespół od lat prowadzi rozmowy z Marvelem na temat pewnych aspektów. Czy wiem, że to prawda, czy nie? Właściwie to nie wiem. Czuję, że mój zespół nie przyniesie mi niczego, jeśli nie będzie to prawdziwe. Więc nie wiem. Może byłem częścią tych rozmów, ale nie jestem pewien. Chętnie podejmę dyskusję na ten temat. Niezależnie od tego, nad czym pracują z Jonathanem Majorsem i jego dziedzictwem w MCU, czuję, że muszę po prostu podążać własną drogą, cokolwiek to jest. Są pogłoski, są rozmowy, ale nie jestem nawet pewien o czym, bo czuję, że nic do mnie nie dociera, dopóki coś nie stanie się prawdziwe.

Marvel - największe błędy i problemy 4. i 5. fazy MCU