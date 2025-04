Już nie Mroczny Rycerz 2.0. Reżyser odbył „przyjacielską rozmowę” z Warner Bros.

Batman

Uwe Boll postanowił zmienić tytuł swojego nowego filmu z The Dark Knight na Citizen Vigilante. Dlaczego podjęto taką decyzję? The Dark Knight to również tytuł słynnego widowiska o Batmanie w reżyserii Christophera Nolana z 2008 roku. Na tym podobieństwa się nie kończą. Obie produkcje opowiadają historię mężczyzny, który postanowił wziąć sprawy we własne ręce i samemu wymierzyć sprawiedliwość kryminalistom. W związku z tym, Warner Bros. postanowił skontaktować się z filmowcem.

The Dark Knight to od teraz Citizen Vigilante

„Odbyliśmy bardzo przyjacielską rozmowę z Warner Bros. i postanowiliśmy zmienić tytuł filmu na Citizen Vigilante, by uniknąć skojarzeń ze słynną postacią Warnera” przyznał reżyser. Producent wykonawczy Michael Roesch dodał, że fani również prosili ich o to ze względu na film Christophera Nolana. Ponoć dostali w tej sprawie dużo e-maili i komentarzy w mediach społecznościowych, co również wpłynęło na podjęcie takiej a nie innej decyzji.

Nie da się ukryć, że o filmie Uwe Bolla zrobiło się głośno właśnie ze względu na dzielenie tytułu z The Dark Knight Christophera Nolana i fakt, że w głównej roli obsadzono kontrowersyjnego aktora, Armiego Hammera. Mimo przełomowej roli w filmie Tamte dni, tamte noce u boku Timothée Chalameta, artysta nie miał szansy rozwinąć kariery, ponieważ oskarżono go między innymi o kanibalizm i napaść seksualną. Ostatecznie nie wniesiono jednak zarzutów i nie padł żaden wyrok w sprawie.

