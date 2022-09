Mecenas She-Hulk - kiedy pojawi się Daredevil?

Doc Samson - w komiksach był jednym z najbliższych sojuszników Hulka, jednak miał też swoją mroczniejszą stronę i w ostatnich latach stał się potworem. Jeśli Doc Samson, który w "The Incredible Hulk" był grany przez Ty Burrella, żywi urazę do Bruce'a Bannera, to mógłby powrócić w serialu "Mecenas She-Hulk" jako złoczyńca z obsesją na punkcie Hulka, który szuka pocieszenia w Internecie.