Obcy: Romulus w 2024 roku osiągnął duży sukces komercyjny, zarabiając 350 mln dolarów na całym świecie przy budżecie 80 mln dolarów. Ponadto w serwisie Rotten Tomatoes osiągnął 80% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków oraz 85% pozytywnych ocen od użytkowników. W rezultacie 20th Century Studios szybko podjęło decyzję o nakręceniu sequela.

Początek zdjęć do sequela Obcy: Romulus jesienią 2025 roku

Reżyser Fede Alvarez w najnowszym podcaście Marea Nocturna powiedział, że druga część Obcy: Romulus jest w fazie przedprodukcyjnej. Ponadto planuje rozpocząć zdjęcia do sequela w październiku. Nie jest to wielką niespodzianką, ponieważ sam szef 20th Century Studios, Steve Asbell, ujawnił kilka miesięcy temu, że trwają prace nad nową odsłoną, w której do swoich ról powrócą Cailee Spaeny i David Jonsson.

Nie pojawiły się jeszcze żadne szczegóły fabuły sequela Romulusa. Jednak według scoopera Jeffa Sneidera, którego informacje często się sprawdzają, w nowej części ma się pojawić Predator. Byłby to pierwszy crossover Obcego z Predatorem od prawie dwóch dekad.

