Tom Cruise po raz kolejny zachwycił widowiskowymi popisami kaskaderskimi w Mission: Impossible - The Final Reckoning. Imponowały sceny w łodzi podwodnej, a także w powietrzu, gdzie leciał na skrzydłach samolotów. Jeden z tych wyczynów pozwolił mu zapisać się w Księdze rekordów Guinnessa.

Tom Cruise skoczył z płonącym spadochronem rekordową liczbę razy

Aktor ustanowił rekord w największej liczbie skoków ze spadochronem, które stanęły w płomieniach, wykonanych przez jedną osobę. Tych skoków z helikoptera było aż 16.

W oświadczeniu Craiga Glendaya, redaktora naczelnego Księgi Rekordów Guinnessa, możemy przeczytać:

Tom nie tylko gra bohaterów akcji — on jest bohaterem akcji!. Dużą część jego sukcesu można przypisać jego absolutnemu skupieniu na autentyczności i przesuwaniu granic tego, co może zrobić główny bohater. To zaszczyt móc docenić jego całkowitą nieustraszoność tym nowym tytułem w Księdze Rekordów Guinnessa.

Cruise i ekipa kaskaderska przygotowywali się przez kilka tygodni do nakręcenia tych scen w Drakensberg w RPA. Podczas kilku ujęć Cruise miał przymocowany do ciała ponad 20 kg zestaw kamer, aby uzyskać ujęcia z bliska podczas ognistego wyczynu. Zobaczcie poniżej materiał filmowy ukazujący wszystkie 16 skoków.

Tom Cruise bije rekord skoków z płonącym spadochronem - wideo

Mission: Impossible - The Final Reckoning - w kinach.

