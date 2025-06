Przyczyny porażki serialu Continental. Reżyser Johna Wicka zaskakuje wyjaśnieniem

fot. Murray Close // Lionsgate

Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka właśnie trafiła do kin. Z tej okazji Chad Stahelski, czyli reżyser wszystkich części filmów o Johnie Wicku, który również pracował nad dodatkowymi sekwencjami akcji oraz przy dokrętkach najnowszego spin-offu, porozmawiał z serwisem The Hollywood Reporter. Temat zszedł na serial Continental: W świecie Johna Wicka, który stanowi prequel dla serii filmów i opowiada o przeszłości Winstona Scotta (w tej roli Colin Woodell).

Studio nie wzięło pod uwagę opinii Keanu Reevesa i reżysera

Continental: W świecie Johna Wicka, który zadebiutował na platformie Prime Video, nie okazał się hitem. Na Rotten Tomatoes ma tylko 63% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków oraz 77% pozytywnych ocen od widzów. Chad Stahelski nie był zaangażowany w ten serial, ale został zapytany przez portal czy można wyciągnąć jakąś lekcję dotyczącą tego, jak rozbudowywać to uniwersum. Reżyser wskazał, co nie zagrało przy tworzeniu tego tytułu, za którego produkcję odpowiadały Lionsgate Television i Thunder Road Pictures.

Keanu i ja byliśmy — nie powiedziałbym, że zepchnięci na boczny tor, ale naszą opinię wysłuchano, ale nie została wzięta pod uwagę. [Studio] próbowało przekonać mnie, że wiedzą, co robią. Grupa osób myślała, że ​​mają magiczny składnik. Ale jeśli usuniesz intuicyjność produkcyjną Basila Iwanyka [producent franczyzy John Wick], jeśli usuniesz to, jak Keanu dziwacznie prowadzi dialogi i jeśli usuniesz wszystkie wizualizacje, które mam w głowie od [inspiracji] Wong Kar-wai'em, anime, Leone, Bernardo Bertuccim po Andrzeja Czajkowskiego… to nie jest to samo. Uważali, że to takie proste, jak użycie anamorficznych obiektywów, zrobienie zwariowanego hotelu, wstawienie dziwnych dialogów i dramatu kryminalnego.

Następnie opisał, jak wygląda jego proces tworzenia filmu. Podał przykład, że gdy zobaczył w Londynie fajną lokalizację musiał zmienić cały drugi akt, aby dostosować go do nowej miejscówki. Gdy zatrudnia aktorów też przepisuje ich role.

To sprawia, że ​​[filmy] są tak dobre i organiczne - ciągle je ulepszamy. Ale studio lubi wiedzieć, co dostaje za swoje pieniądze i chce zablokować scenariusz ze względu na budżet. Podczas gdy my mówimy: "Po prostu wypisz czek, zobaczymy się na mecie".

Continental: W świecie Johna Wicka - fabuła

„Continental” to trzyczęściowa prezentacja brutalnych korzeni legendarnego hotelu dla zabójców z uniwersum Johna Wicka. Nowy Jork, lata 70. XX wieku. Winston Scott werbuje ekipę, by rzucić wyzwanie potężnej grupie, której interesy naruszył napad jego brata na „Continental”. W tym krwawym dramacie akcji zderzają się rodzinne uczucia, fatum i żądza zemsty. [opis Prime Video]