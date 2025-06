Zamieszanie wokół budżetu Supermana. Luthor z Tajemnic w Smallville w obsadzie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Swego czasu pojawiła się informacja, że Superman kosztował aż 363 miliony dolarów. Pochodziła z dokumentów rządowych stanu Ohio, ale James Gunn szybko zdementował te doniesienia, tłumacząc je najprawdopodobniej błędem urzędniczym. Wówczas podał, że budżet wynosi 225 milionów dolarów. Teraz jednak The Hollywood Reporter powraca do pierwotnej kwoty – i to z nowymi źródłami.

Koszty Supermana – jednak 363 mln dolarów?

Według najnowszego artykułu THR, doświadczony finansista z dostępem do informacji o produkcji filmu potwierdza, że budżet wynosi 363 miliony dolarów. Dodatkowo studio ma przeznaczyć niemal 200 milionów dolarów na promocję filmu na całym świecie. Według eksperta, całkowity koszt produkcji i marketingu przekraczający 400 milionów dolarów jest "nie do obrony", ponieważ zwrot inwestycji nastąpi dopiero przy box office rzędu co najmniej 900 milionów dolarów – a dla wielu filmów taka kwota jest poza zasięgiem.

Na razie prognozy wskazują na rekordowe otwarcie Supermana i realną szansę na miliardowy wynik. James Gunn, mimo wcześniejszego sprostowania, nie odniósł się jeszcze do raportu The Hollywood Reporter.

Fani Tajemnic Smallville z pewnością pamiętają Michaela Rosenbauma jako Lexa Luthora. Aktor prywatnie przyjaźni się z Jamesem Gunnem, który zaprosił go do współpracy przy nowym filmie. Sugeruje się, że pojawi się w drobnej roli głosowej.

– James poprosił, żebym zrobił coś fajnego, więc mam kilka kwestii w filmie. To trochę zabawne – zdradził aktor.

Fani mogą więc wypatrywać jego cameo. Premiera filmu w kinach zaplanowana jest na lipiec 2025 roku.