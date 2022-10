Mecenas She-Hulk - teaser finału sezonu. Tej rewanżowej walki nie oczekiwaliśmy!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Disney+/@DaredevilShill_ (Twitter)

Do sieci trafił teaser zapowiadający ostatni odcinek serialu Mecenas She-Hulk. Prezentuje on sporo ujęć z poprzednich odcinków, ale są też sceny z finału. To co przykuło uwagę wszystkich to nieoczekiwany powrót Hulka, który... staje do walki z Abominationem! Mamy więc rewanżowe starcie gigantów, którzy po raz pierwszy zmierzyli się ze sobą w filmie Incredible Hulk.

Mecenas She-Hulk - teaser

Jest to o tyle ciekawe, że fani wysnuli teorie o Emilu Blonskym alias Abominationie. Według niej to on miałby być ostatecznym czarnym charakterem tej historii, a jego praktyka psychoterapeuty to oszustwo. Jest to jednak jedynie spekulacja i na ten moment nie wiadomo, czemu Hulk i Abomination będą się bić. Wiemy jednak, że to doprowadza do złamania zasad zwolnienia warunkowego Emila.

Być może odcinek też odpowie na pytanie, dokąd Hulk wcześniej poleciał. Na ten moment nie ma przecieków na temat fabularnych szczegółów.

Mecenas She-Hulk - premiera finału w czwartek o 9:00 na Disney+.