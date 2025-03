Warfare "to pierwszy film tego roku, którego nie można przegapić." Są pierwsze opinie!

fot. Real Time Situation // A24

Alex Garland ma w swojej filmografii scenariusze do prawdziwych klasyków pokroju Dredda czy 28 dni później. Za scenariusz do Ex Machiny otrzymał z kolei nominację do Oscara. Był to pierwszy wyreżyserowany przez niego film. Ostatnim było za to Civil War, które otrzymało 81% pozytywnych recenzji od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. Popcornmeter, a zatem zebrana opinia publiczności, wyniósł 69%.

Jego nowym filmem jest Warfare, czyli produkcja wojenna, do której pisał scenariusz razem z Rayem Mendozą, byłym członkiem Navy Seals i uczestnikiem wojny w Iraku. W sieci pojawiły się pierwsze opinie na jej temat.

Warfare - pierwsze opinie

Zdaniem osób, które Warfare już widziały, jest to produkcja, która idealnie łączy wszystko to, czego można się spodziewać po filmie wojennym (krew, akcję, napięcie) ze świetnie napisanym scenariuszem. Akcja wbija w fotel, a napięcie trzyma oglądającego od pierwszej do ostatniej minuty. Pada stwierdzenie, że "to pierwszy film tego roku, którego nie można przegapić."

Warfare nazywane jest "najlepszymi 95 minutami" jakie widział jeden z widzów w swoim życiu. To brutalna, pięknie nakręcona historia, która podchodzi z szacunkiem do swojej tematyki. Wiele pochwał zbiera duet Garland i Mendoza, a także udźwiękowienie, które robi ogromne wrażenie w sali kinowej. Całość dopełnia znakomita, młoda obsada, która pomaga w budowaniu produkcji, która zapowiada się na klasyka tego gatunku.

Warfare - zdjęcia i zwiastun

Warfare - fabuła, obsada, premiera

Widzowie towarzyszą plutonowi amerykańskich żołnierzy Navy SEALs w domu irackiej rodziny, którzy obserwują przemieszczanie się sił USA na terytorium rebeliantów. Przejmująca, przyziemna historia współczesnej wojny, opowiedziana jak nigdy dotąd: w czasie rzeczywistym i oparta na wspomnieniach ludzi, którzy ją przeżyli.

W obsadzie znaleźli się D’Pharaoh Woon-A-Tai (w roli Raya Mendozy), Will Poulter, Cosmo Jarvis, Kit Connor, Finn Bennett, Taylor John Smith, Michael Gandolfini, Adain Bradley, Noah Centineo, Evan Holtzman, Henrique Zaga, Joseph Quinn oraz Charles Melton.

Warfare - premiera 11 kwietnia w kinach.