Daredevil - wersja Netflixa będzie kanoniczna w MCU? W She-Hulk pojawił się hołd dla serialu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Marvel

Charlie Cox powrócił jako Matt Murdock w Mecenas She-Hulk. To ponownie wywołało dyskusje wśród fanów, czy Daredevil z Netflixa będzie kanoniczny w MCU, mimo zaplanowanej na 2024 rok premiery serialu Daredevil: Born Again. Choć na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi, to jego najnowszy występ z pewnością zawierał odniesienia do wersji z 2015 roku. A sam Charlie Cox także wypowiedział się na temat tego, czy uważa produkcję Disney+ za coś nowego, czy nie. Zobaczcie, co jak na razie wiemy na temat tego sporu.

Fot. Marvel

Daredevil w She-Hulk - nawiązania do wersji Netflixa

Matt Murdock w Mecenas She-Hulk zachowywał się trochę inaczej, niż w serialu Netflixa, co przyznał sam Charlie Cox. Po pierwsze musiał dostosować się do komediowego klimatu serialu, a po drugie miała to być lżejsza wersja Daredevila, który jest szczęśliwy i lubi się trochę zabawić.

W 8. odcinku Mecenas She-Hulk padło jednak wiele odniesień do serialu Netflixa - w tym do najsłynniejszych scen walki Daredevila. Chodzi konkretnie o moment, w którym Matt Murdock przemierza korytarze, mierząc się ze zbirami Leap-Froga, oddając tym samym hołd sławnym starciom superbohatera w ciasnych pomieszczeniach, często kręconych w jednym ujęciu.

Daredevil Netflixa będzie kanoniczny w MCU?

Marvel.com w wywiadzie z obsadą i ekipą Mecenas She-Hulk przedstawiło Daredevila jako "tego samego Matta Murdocka, którego widownia znała i kochała przez lata". W tworzeniu 8. odcinka brał także udział Cody Ziglar, scenarzysta Marvel Comics, który na spotkanie z twórcami wziął ze sobą komiks z Daredevilem, by pokazać konkretny panel. Warto też zauważyć, że zarówno twórcy jak i obsada Mecenas She-Hulk z ogromnym entuzjazmem mówili o powrocie Charliego Coxa. Widać więc, że wszyscy zaangażowani w projekt Disney+ podzielają sympatię do netflixowej wersji superbohatera.

Mecenas She-Hulk - Daredevil

Vincent D’Onofrio, który wciela się w Kingpina, zauważył jednak, że to co dzieje się z jego bohaterem w MCU, można także powiedzieć o Daredevilu: to wciąż ta sama postać i twórcy próbują połączyć jak najwięcej wątków z oryginałem, jednak niektóre rzeczy będą po prostu niemożliwe do wprowadzenia.

Daredevil: Born Again w MCU

W rozwikłaniu zagadki, czy Daredevil z Netflixa będzie kanoniczny w MCU, warto spojrzeć na wypowiedzi samego Charliego Coxa, który uważa serial Daredevil: Born Again na Disney+ za coś zupełnie nowego i niezależnego - nową erę dla superbohatera.

Patrząc na nazwę serialu - Born Again - i fakt, że Kevin Feige mówi o pierwszym sezonie, a nie czwartym, zgaduję że to coś zupełnie nowego.

Wygląda więc na to, że choć nie mamy prostej odpowiedzi na pytanie, czy Daredevil będzie kanoniczny w MCU, to na pewno twórcy postarają się zrobić wszystko, by zachować jak najwięcej z netflixowego serialu, o ile nie będzie to kolidować z ich planami. Poniżej możecie znaleźć takiego wypowiedź Charliego Coxa na temat tego, że nie miałby nic przeciwko, gdyby Daredevil: Born Again był w nieco lżejszym tonie.

https://twitter.com/Variety/status/1568718553565794306