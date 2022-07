Mortal Kombat 2 powstanie. Już oficjalnie - jest reżyser

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, New Line oficjalnie dało zielone światło dla filmu Mortal Kombat 2. Według ich informacji za kamerą ma powrócić Simon McQuoid, reżyser Mortal Kombat z 2021 roku, dla którego był to debiut w kinie pełnometrażowym. Informatorzy portalu twierdzą, że powrót reżysera był priorytetem dla producentów.

Jeremy Slater jest autorem scenariusza. Na obecną chwilę nie ujawniono żadnych informacji o fabule czy obsadzie. Na ten moment nie są znane takie szczegóły.

Mortal Kombat hitem

Premiera filmu odbyła się w kwietniu 2021 roku, gdy w USA trafił jednocześnie do kin i do platformy HBO Max. W streamingu osiągnął bardzo dobrą oglądalność. W kinach, które bardzo odczuwały pandemię i restrykcje, zebrano 84,4 mln dolarów przy budżecie 55 mln dolarów, więc raczej przyniósł on spodziewane straty.

Pierwsza część zebrała negatywne recenzje. Według Rotten Tomatoes ma on 56% pozytywnych opinii. W wielu można przeczytać, że jednym z problemów był właśnie reżyser.

Mortal Kombat 2 - data premiery nie jest znana.