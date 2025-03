Kto będzie głosem Osła w Shreku 5? ON może zastąpić Jerzego Stuhra

fot. Dreamworks

Reklama

Zbigniew Zamachowski podczas spotkania ze studentami na Uniwersytecie Łódzkim ujawnił, że Maciej Stuhr dostał propozycję podłożenia głosu pod Osła w Shreku 5. Tym samym zastąpiłby swojego zmarłego ojca Jerzego Stuhra, a - jak informuje nasza redaktorka Kamila Markowska - Zamachowski stwierdził, że to dobry pomysł, by syn zastąpił ojca i nie uważa, aby był to nepotyzm.

fot. Mikołaj Tym

Shrek 5 - co wiadomo?

W pierwszej zapowiedzi zwrócono uwagę, że do obsady nadchodzącej piątej części o zielonym ogrze dołączyła Zendaya. Z klipu dowiadujemy się, że aktorka faktycznie zagra córkę Shreka i Fiony. Oprócz tego, znów usłyszymy głosy Mike'a Myersa (Shrek), Eddiego Murphy'ego (Osioł) oraz Cameron Diaz (Fiona). Wiadomo, że w polskiej obsadzie głosowej do roli protagonisty powróci wspomniany Zbigniew Zamachowski.

Reżyserem Shreka 5 został Walt Dohrn, który przy dwójce i trójce pracował jako scenarzysta i animator oraz jako twórca historii w czwórce. Drugim reżyserem jest Brad Ableson (Minionki: Wejście Gru). Gina Shay oraz Chris Meledandri są producentami. Szczegóły fabularne nadal pozostają tajemnicą.

Premiera została zaplanowana na 23 grudnia 2026 roku.

Shrek 5 - zwiastun