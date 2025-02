Ta postać spróbuje zniszczyć życie Mickey'emu w 4. sezonie Prawnika z Lincolna. Nowa aktorka w obsadzie

Netflix

Powstaje 4. sezon Prawnika z Lincolna. Nie powróci w nim Andreia Freeman, czyli bohaterka grana przez Yayę DaCostę. Do obsady dołączyło natomiast inne nazwisko. Poznaliśmy rolę, w którą wcieli się nowa gwiazda.

4. sezon Prawnika z Lincolna odejdzie od książkowego kanonu. Nowe informacje

Ta postać spróbuje zniszczyć życie Mickey'emu w 4. sezonie Prawnika z Lincolna

Do obsady 4. sezonu Prawnika z Lincolna dołączyła Constance Zimmer. Wcieli się ona w postać Dany Berg. To prokuratorka, która będzie uczestniczyć w sprawie Mickey'ego Hallera. To koleżanka Maggie i bezwzględna prokurator, która swoimi metodami zasłużyła sobie na pseudonim "Cela śmierci". Często nagina zasady dla własnych korzyści i jest ostatnią osobą, z którą Mickey chciałby się zmierzyć w walce o swoje życie.

fot. materiały prasowe

Prawnik z Lincolna: sezon 4 - co wiadomo?

Manuel Garcia-Rulfo powróci jako Mickey Haller w 4. sezonie Prawnika z lincolna, który zostanie oparty na książce The Law of Innocence autorstwa Michaela Connelly'ego. W obsadzie zobaczymy również Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy) i Angusa Sampsona (Cisco). Ponadto uzupełni ją Neve Campbell (jako Maggie McPherson), która w 3. serii wystąpiła w gościnnej roli. W nadchodzącej odsłonie pojawi się już we wszystkich odcinkach, tak jak to jest w powieści.

