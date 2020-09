Ms. Marvel - reżyserzy Bad Boys for Life za kamerą serialu Disney+?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Ms Marvel będzie serialem Disney+ i Marvel Studios o młodocianej bohaterce. Pojawiły się nowe pogłoski dotyczące reżyserów, którzy staną za sterami produkcji. The Direct podaje teraz, że Adil El Arbi i Bilall Fallah staną za kamerą "co najmniej jednego odcinka" serialu. Przypomnijmy, że ostatnim dużym projektem filmowców było dobrze przyjęte Bad Boys for Life.

Wcześniej plotki sugerowały, że za sterami produkcji stanie duet Anna Boden i Ryan Fleck, który miał okazję pracować nad pierwszym filmem o Kapitan Marvel. Są to na razie informacje niepotwierdzone, zatem należy brać je z przymrożeniem oka.

fot. materiały prasowe

Zobacz także:

Tytułowa bohaterka na imię ma Kamala Khan i jest pierwszą muzułmańską superbohaterką Marvela. Jej moce wynikają z przejścia terreginezy, dzięki czemu potrafi rozciągać, zmniejszać, zwiększać i poszerzać swoje ciało. Pseudonim Khan inspirowany jest Ms. Marvel, która wówczas w komiksach przemianowała się na Kapitan Marvel.