W DCU zobaczymy horror gotycki? James Mangold zapowiada swój pierwszy film w uniwersum

James Mangold ujawnił więcej szczegółów na temat swojej pracy nad filmem Swamp Thing. Produkcja będzie częścią DCU, ale ma być bardziej niezależnym projektem (mimo istnienia planów franczyzowych dla Aleca Hollanda). Reżyser tworzył już bardzo wiele gatunków filmowych, a jednym z projektów w jego niedalekiej przyszłości ma być film z uniwersum Gwiezdnych Wojen – Świt Jedi. Produkcja DCU skupi się zaś na postaci Potwora z Bagien, który w przeszłości miał już swój serial.

Swamp Thing – wypowiedź Jamesa Mangolda

W przypadku Boba Dylana były znane ilości, tak, ale jest wiele sposobów do ich interpretacji. Swamp Thing w DC to kwestia – czy znajdziemy przestrzeń, by opowiedzieć coś oryginalnego? Choć jestem pewien, że DC postrzega Swamp Thing jako franczyzę, ja widziałbym go jako bardzo prosty, jasny, gotycki horror o człowieku/potworze. Zrobię z tym coś po swojemu, samodzielnie.

Już wcześniej Mangold opisał ten film w niemal identyczny sposób w 2023 roku, więc jego wizja nie uległa znaczącej zmianie. Swamp Thing będzie zatem drugim horrorem w DCU – obok Clayface.

Na razie data premiery nie jest znana.