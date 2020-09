Chadwick Boseman dbał o innych do samego końca. Wzruszająca grafika artysty Marvela

ryan meinerding

Ryan Meinerding jest odpowiedzialny w filmowym oddziale Marvela za sprawy rozwoju wizualnego. Na swoim Instagramie opublikował grafikę, na której składa hołd osobie zmarłego Chadwicka Bosemana. Przypomnijmy, że aktor znany z roli Czarnej Pantery odszedł 28 sierpnia z powodu raka okrężnicy.

Grafika przedstawia Bosemana jako króla T’Challę oraz nawiązuje do jego inspirującego przemówienia w 2018 roku na Howard University. Zobaczcie:

Nate Moore, producent Czarnej Pantery udzielił też wywiadu magazynowi People, gdzie wspomina Chadwicka Bosemana. Powiedział, że był to wielki człowiek, który zawsze na pierwszym miejscu miał dobro innych osób. Przypomniał ostatni jego kontakt z aktorem już w czasach pandemii koronawirusa, kiedy to wspólnie z Bosemanem chcieli spełnić marzenie chorego chłopca.

To było podczas lockdownu, kiedy pracowaliśmy razem, aby dać małemu chłopcu nagranie głosowe od T'Challi, a także paczkę zabawek - nie było to łatwe zadanie, kiedy nie wolno było nam wychodzić z domu ani iść do biura. Ale Chad odnalazł sposób, ponieważ tak bardzo mu zależało na tym, co z perspektywy czasu nabiera osobistego znaczenia.

Moore ujawnił też ostatnią wiadomość tekstową, którą otrzymał od Bosemana przed śmiercią, która odnosi się do ich gestu skierowanego w stronę chorego chłopca.

(...) ludzie zasługują na dostatnie życie, wyjątkowe chwile. Przeszli przez piekło walcząc z chorobami. Gdybyśmy byli w stanie złagodzić ich cierpienie przynosząc radość choć na chwilę... mam nadzieję, że mógł to poczuć i coś zmieniliśmy w jego życiu.

Po czasie wszyscy dowiedzieliśmy się, że sam aktor walczył z bardzo trudną chorobą. Wreszcie też okaże się, że niestety tę walkę przegrał. Moore zwraca jednak uwagę, że nawet na moment nie przestawał walczyć o innych i chciał pomagać do samego końca.