Mufasa niepokonany, Wolf Man przeciętnie. Miliard Vaiany 2 - wyniki box office

W Stanach Zjednoczonych trwa długi weekend, który kończy się w poniedziałek 20 stycznia. Dlatego też szacunkowe wyniki finansowe box office są podsumowane z czterech dni. Łącznie sprzedano bilety do kina na kwotę 96,3 mln dolarów. Jest to drugi najgorszy wynik w ostatnich 10 latach. Gorzej było tylko w czasie pandemii w 2022 roku, gdy ta kwota wyniosła 85 mln dolarów. Kiepski weekend jest efektem braku nowych i ekscytujących produkcji na ekranie.

Mufasa: Król Lew - box office

Efektem braku nowości jest dalszy sukces tytułów z grudnia 2024 roku. Mufasa: Król lew zbiera z czterech dni 15,5 mln dolarów. Jest to najgorszy wynik dla filmu na pierwszym miejscu zestawienia w długi weekend z okazji Dnia Martina Luthera Kinga. Gorzej było tylko w 1997 roku z Beverly Hills Ninja, który zebrał 12,2 mln dolarów. Do tej pory na tym rynku film ma 209,7 mln dolarów.

Na świecie bez zmian króluje Mufasa, zbierając 20,3 mln dolarów (łącznie 382,2 mln dolarów). Sumując, na koncie 588 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.

One of Them Days - box office

Drugie miejsce to nowość w postaci One of Them Days. Komedia dla dorosłych zbiera 14 mln dolarów w cztery dni. Dobre recenzje widzów oraz krytyków mogą przełożyć się na niskie spadki frekwencji. Budżet filmu to również 14 mln dolarów. Film nie miał premiery poza USA.

Wolf Man - box office

Wolf Man debiutuje na miejscu trzecim z wynikiem 12 mln dolarów z czterech dni. Jest to rozczarowanie, na które wpłynęły negatywne recenzje widzów oraz krytyków. To zapewne wpłynie na duże spadki frekwencji. Na świecie film zbiera 4,8 mln dolarów. Być może uda się ostatecznie zarobić, ponieważ budżet to tylko 25 mln dolarów. Co ciekawe, poprzedni kinowy i głośny film o wilkołaku, czyli Wilk z 1994 roku, miał lepszy wynik niż ta nowość, bo wówczas zebrał 17,9 mln dolarów.

Vaiana 2 - miliard na koncie

Vaiana 2 stała się 56. filmem w historii, który przekroczył miliard dolarów wpływów. W Ameryce Północnej zebrano 442,8 mln dolarów, a na świecie 567,1 mln dolarów. To daje kwotę 1 mld 12 mln dolarów. Jest to 32. film Disneya, który przekroczył tę granicę.

Jest to o tyle ważny wyczyn, że Vaiana 2 miała być serialem na Disney+, który pewnie przeszedłby bez echa i na pewno nie przyniósłby takich wpływów na platformie streamingowej.