Netflix stworzy swój pierwszy nigeryjski serial oryginalny

Streamingowy gigant Netflix zamówił niezatytułowaną jeszcze, sześcioodcinkową serię, której reżyserem będzie Akin Omotoso, twórca filmu Vaya, a także Daniel Oriahi i CJ Obasi.

Serial, w którym wystąpią Kate Henshaw i Ade Laoye ma rozgrywać się we współczesnej Nigerii, a nagrywany będzie w Lagos. Opowiadać będzie historię Kemi, bogini reinkarnowanej jako człowiek w celu pomszczenia śmierci siostry. Najpierw musi ona nauczyć się wykorzystywać swoje moce, by pokonać wrogów i ocalić swoją rodzinę.

Serial produkują Rififi Pictures, odpowiedzialni za Tell Me Sweet Something and Material. Ted Sarandos, dyrektor do spraw treści platformy Netflix, powiedział:

Filmy takie jak King of Boys, Merry Men czy The Bling Lagosian pokazały, jak bardzo nasi subskrybenci uwielbiają filmy nigeryjskie. Dlatego jesteśmy bardzo podekscytowani inwestując w historie "made in Nigeria", mogąc dostarczyć je publiczności na całym świecie.

Dorothy Ghettuba, menedżerka międzynarodowych oryginałów, która nadzoruje afrykańską oryginalność, dodała:

Nasz kontynent jest bogaty w różnorodność, piękno i historie, które nie zostały jeszcze opowiedziane, chcemy więc dać możliwość opowiedzenia ich twórcom, którzy nie mieli jeszcze na to szansy.