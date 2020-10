Niemcy i Francja zamykają ponownie kina z powodu pandemii

Źródło: Viveport

Zgodnie z oczekiwaniami kanclerz Niemiec Angela Merkel nakazała zamknięcie wszystkich kin w kraju w ramach szeroko zakrojonych środków mających na celu powstrzymanie niepokojącego wzrostu wskaźnika zakażeń COVID-19 w kraju. Dyrektor generalna niemieckiej organizacji HDF Kino powiedziała w środę, że jest „oszołomiona” tym ruchem i ostrzegła, że ​​kina mogą zostać „doprowadzone do ruiny”. Nowe protokoły bezpieczeństwa wejdą w życie 2 listopada i potrwają cztery tygodnie.

fot. Pixabaw.com

Natomiast prezydent Francji Emmanuel Macron potwierdził, że kraj wejdzie w drugą narodową blokadę, w której zajmie się rosnącą liczbą przypadków COVID-19. We Francji ludzie będą mogli tylko kupować podstawowe towary, szukać pomocy medycznej lub ćwiczyć przez godzinę dziennie. Środki, które spowodują zamknięcie wszystkich kin, wejdą w życie w piątek, 30 października i potrwają co najmniej do 1 grudnia.