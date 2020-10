The Second Wave - powstanie serial o drugiej fali koronawirusa. Audra McDonald i Taylor Schilling w obsadzie

fot. materiały prasowe

The Second Wave to tytuł zamówionego przez Spectrum Originals serialu, który będzie rozgrywał się podczas drugiej fali epidemii koronawirusa w Nowym Jorku. Twórcami i scenarzystami składającej się z sześciu odcinków serii są Robert i Michelle King (Sprawa idealna), a w głównych rolach wystąpią Audra McDonald (Sprawa idealna), Taylor Schilling (Orange Is the New Black) oraz Steven Pasquale (Syn Ameryki).

Serial The Second Wave skupi się na życiu dwóch sąsiadek, Rachel (Aura McDonald) oraz Lily (Taylor Schilling), mieszkanek opanowanego pandemią Nowego Jorku. Podczas kwarantanny Rachel udziela medycznych teleporad i tkwi w wypalonym małżeństwie, a Lily stara się przekonać swych klientów z Wall Street, że jej umiejętności są tak samo cenne online, jak w kontakcie osobistym. Widzowie zobaczą, jak bohaterki mierzą się z problemami dotyczącymi ich karier i związków w obliczu drugiej fali pandemii.

Funkcję producentów wykonawczych sprawują Robert i Michelle King. Zdjęcia rozpoczną się już w przyszłym tygodniu i potrwają do 23 grudnia 2020.

Amerykańska premiera serialu The Second Wave odbędzie się na Spectrum On Demand jeszcze w 2020 roku.