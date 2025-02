fot. Prime Video

3. sezon popularnego serialu fantasy zadebiutuje w połowie marca na platformę Prime Video. Do swoich ról powracają Josha Stradowski, Madeleine Madden, Zoë Robins, Marcus Rutherford, Rosamund Pike i Daniel Henney. Do obsady nowej serii dołączyła Shohreh Aghdashloo, która wciela się w Elaidę do Avriny a’Roihan z Czerwonych Ajah. Ponadto w nowej odsłonie zobaczymy: Olivię Williams jako Morgase Trakand, Królową Andoru, Luke'a Fetherstona jako lorda Gawyna z rodu Trakand, Calluma Kerra jako lord Galada z rodu Trakand oraz Nuno Lopesa jako lorda Gaebrila, męskiego faworyta królowej Morgase. Czwórka aktorów wciela się w członków rodziny panującej w królestwie Andor, które jest największym, najbardziej zaludnionym i wpływowym krajem w sercu Westlands.

Nowa seria Koła czasu zaadaptuje wydarzenia z czwartego tomu cyklu książek pt. Wschodzący cień Roberta Jordana. Historia przeniesie się do takich miejsc, jak np. Tanchico, stolica kraju Tarabon.

W sieci pojawił się nowy zwiastun z 3. sezonu, w którym nie brakuje widowiskowej akcji, wspaniałych kostiumów oraz efektownej scenografii. Opublikowano również nowy plakat. Zobaczcie poniżej.

Koło czasu - zwiastun 3. sezonu

Koło czasu - zdjęcia z 3. sezonu

Koło czasu - opis fabuły 3. sezonu

W nadchodzącym sezonie po pokonaniu Ishamaela, jednego z najpotężniejszych Przeklętych, Rand ponownie łączy siły ze swoimi przyjaciółmi w mieście Falme i zostaje oficjalnie uznany za Smoka Odrodzonego. Jednak w 3. sezonie zagrożenia dla Światłości rosną: Biała Wieża jest podzielona, stowarzyszenie Czarne Ajah działa bez przeszkód, starzy wrogowie powracają do Dwóch Rzek, a pozostali Przeklęci ścigają Smoka… w tym Lanfear, której relacja z Randem okaże się kluczową dla obojga przy wyborze między Światłością a Ciemnością. Gdy więzi z jego przeszłością zaczynają się rozpadać, a skażona moc staje się coraz silniejsza, Rand staje się niemal nie do poznania dla swoich najbliższych sojuszników, Moiraine i Egwene. Te potężne kobiety, które na początku serii poznaliśmy jako nauczycielkę i uczennicę, teraz muszą połączyć siły, aby zapobiec zwróceniu się Smoka ku Ciemności... bez względu na cenę. [opis Prime Video]

Koło czasu - premiera 3. sezonu 13 marca 2025 roku na Prime Video.

