Z tygodnia na tydzień obsada prequela zatytułowanego Dexter: Original Sin powiększa się o kolejne nazwiska. Tym razem do obsady dołączyła dziewiątka nowych aktorów, a wśród nich:

Joe Pantoliano (Rodzina Soprano), Brittany Allen (The Boys), Randy Gonzalez (Bloodline), Aaron Jennings (Pure Genius), Raquel Justice (One Day at a Time), Jasper Lewis (V/H/S), Carlo Mendez (The Bay), Isaac Gonzalez Rossi (Stworzona do miłości) oraz Roberto Sanchez (Palm Royale).

Brittany Allen wcieli się w biologiczną matkę Dextera, z kolei Jasper Lewis będzie jego matką adopcyjną.

Joe Pantoliano

Dexter: Original Sin - obsada

Przypomnijmy, że w obsadzie znajduje się już:

Molly Brown, James Martinez, Christina Milian, Reno Wilson, Alex Shimizu, Patrick Dempsey oraz Sarah Michelle Geller.

Dexter: Original Sin - o czym jest serial?

Historia skupia się na Dexterze i rozgrywa się w 1991 roku w Miami. Jest on studentem, który zaczyna zmieniać się w zbierającego doświadczenie seryjnego mordercę. Kiedy jego krwiożercze żądze nie mogą być ignorowane, Dexter odnajduje spokój i zrozumienie w Harrym. Ten uczy młodego Morgana kodeksu, który ma mu pomóc znajdować i zabijać ludzi, którzy na to zasługują - jednocześnie unikać pojmania przez stróżów prawa. To dla młodego Dextera jest wyzwanie, bo zaczął staż na komendzie w policji w Miami.

Michael C. Hall, Scott Reynolds, Leah Sutton, Tony Hernandez, Lilly Burns, Robert Lloyd Lewis, Michael Lehmann, Gary Levin i Tara Power są producentami wykonawczymi.