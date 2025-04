Nowe Logo do prequela Igrzysk śmierci. Casting niedługo rusza

Fot. Materiały prasowe

Lionsgate zaprezentowało na wydarzeniu CinemaCon nowe logo do filmu Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek. Klip trwa mniej niż minutę i pokazuje, jak lawa powoli zapełnia zagłębienia w podobiznach kosogłosa i węża, które przygotowują się do ataku. Pierwszy z nich symbolizuje ruch oporu w Panem. Na końcu głos Woody'ego Harrelsona, który w poprzednich filmach grał dorosłego Haymitcha Abernathy'ego, zapowiada: „Myślę, że te igrzyska będą inne”.

Nowe logo możecie zobaczyć poniżej:

Już niedługo ruszą castingi do Wschodu słońca w dniu dożynek

Niestety, to wszystko, co pokazano na CinemaCon. Wciąż nie wiemy, kto zagra młodszą wersję Haymitcha Abernathy'ego. Francis Lawrence, reżyser filmu, powiedział jednak, że niedługo ruszą castingi, a zdjęcia mają wystartować w lipcu 2025 roku. Poinformowano również, że Billy Ray, współscenarzysta pierwszych Igrzysk śmierci, napisze scenariusz.

Film Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek ma trafić do kin 20 listopada 2026 roku, choć książka dopiero co miała premierę w marcu 2025 roku. Twórcy byli jednak w stanie działać szybko, ponieważ autorka Suzanne Collins dała im wgląd w treść powieści, zanim ta trafiła do sprzedaży. Lionsgate bardzo wierzy w tę franczyzę.

