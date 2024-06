Sarah Michelle Gellar w obsadzie prequela Dexter: Original Sin. Wiemy, kogo zagra

materiały prasowe

Dexter: Original Sin to prequel jednego z najpopularniejszych seriali XXI wieku. Akcja produkcji ma rozgrywać się w 1991 roku i przedstawiać będącego jeszcze studentem Dextera, który dopiero odkrywa w sobie seryjnego mordercę. To właśnie w tym czasie pozostaje on pod ogromnym wpływem własnego ojca, Harry'ego, który uczy młodego Morgana kodeksu zabijania i dobierania swoich ofiar.

Już wcześniej wiedzieliśmy, że w rolę głównego bohatera wcieli się Patrick Gibson, Harry'ego sportretuje Christian Slater, a w obsadzie są także Patrick Dempsey (Aaron Spencer) i Molly Brown (Debra Morgan). Teraz do tych gwiazd dołączyła Sarah Michelle Gellar (m.in. Buffy: Postrach wampirów), która wystąpi na ekranie gościnnie jako Tanya Martin, dyrektorka wydziału śledczego w Departamencie Policji w Miami, a jednocześnie nowa szefowa Dextera.

Serial Dexter: Original Sin ma być złożony z 10 odcinków. Data premiery produkcji wciąż nie została ujawniona.

