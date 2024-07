Jaki będzie android z filmu Obcy: Romulus? „Jest coś innego w Andym”

fot. materiały prasowe

Reklama

David Jonsson w Alien: Romulus zagra androida Andy'ego. Nie wiadomo czy będzie łagodny jak Bishop i Walter One, czy może zły niczym Ash i David 8. Aktor podkreśla jednak, że na pewno spróbują dodać coś od siebie do serii.

„Trudno z nimi konkurować, czego nie próbuję w żadnym razie robić” — odpowiedział Jonsson na pytanie, czy inspirował się Michaelem Fassbenderem (David 8 i Walter One) i Ianem Holmem (Ash). — „Ale to niesamowite, że mogę przebywać w tym towarzystwie. To także zaszczyt być pierwszym czarnoskórym mężczyzną, który zagra androida w serii. To taki drobny, ale ważny szczegół. Na pewno staramy się dodać coś od siebie. Jest coś innego w Andym.”

Aktor zapowiedział także, że w przypadku jego postaci ważne będzie człowieczeństwo i i relacja z Rain graną Cailee Spaeny — będą dla siebie jak rodzeństwo w filmie Obcy: Romulus.

„Uwielbiam wszystko, co wydaje się ludzkie w takim sensie, że jest trochę niegrzeczne i nieco skomplikowane. Nie możesz stworzyć czegoś bardziej złożonego niż wspaniałe postacie z filmów z serii Alien. Te syntetyki mają na celu wzbogacenie życia, ale czasami mogą działać odwrotnie. Pomyślałem, że to taka świetna postać na papierze. I, oczywiście, grając u boku kogoś takiego, jak Cailee - jest niesamowita, to prawdziwy anioł - naprawdę mogliśmy odnaleźć to człowieczeństwo, relację, w której możesz nazwać kogoś bratem, a jednocześnie ta osoba nie jest człowiekiem. Świetnie się bawiłem przy tej roli.”

Obcy: Romulus - polska premiera odbędzie się 15 sierpnia 2024 roku.