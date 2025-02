Były wampiry, będą wilkołaki. TO będzie najmroczniejszy film twórcy Nosferatu

fot. Focus Features

Robert Eggers dopiero co wskrzesił Nosferatu, a już pracuje nad kolejnym filmem. Nadal zamierza pozostać w mrocznym klimacie, ponieważ tym razem wziął na tapet horror Werwulf. Podczas sesji Q&A na Film At Lincoln Center zdradził, że to będzie jego najmroczniejszy projekt do tej pory.

To średniowieczny film o wilkołakach. To także najmroczniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek napisałem.

Werwulf - informacje o filmie

Werwulf ma przesunąć granice horroru jeszcze dalej niż poprzednie dzieła Roberta Eggersa. Film ma zadebiutować w grudniu 2026 roku, a za dystrybucję odpowiada Focus Features. Będzie to kolejny wspólny projekt Eggersa i Sjóna, z którym pracował przy ambitnym filmie Wiking. Producent Chris Columbus, który pracował przy Nosferatu, obejmie pieczę również nad Werwulfem.

Wiele osób czeka na premierę Werwulfa, ponieważ Nosferatu okazał się ogromnym sukcesem. Film zarobił 174 miliony dolarów, czyli ponad trzy razy tyle, ile wynosił jego budżet. A należy pamiętać, że próby wskrzeszenia klasycznych horrorów nie zawsze są dobrym pomysłem, co pokazała porażka Wolf Mana. Wygląda więc na to, że Robert Eggers mógł znaleźć swoją niszę, w której ufają mu zarówno producenci, jak i widzowie.

