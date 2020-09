Obi-Wan Kenobi - serial ma rozgrywać się w dwóch płaszczyznach czasowych. Co to oznacza?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Lucasfilm

Nowe informacje o serialu o Obi-Wanie Kenobim pochodzą z fanowskiego Kessell Run Trasmissions. Ta grupa bardzo często ma sprawdzone doniesienia o Gwiezdnych Wojnach, ale nadal traktujemy tę informację jako plotkę, dopóki nie zostanie to oficjalnie ogłoszone i potwierdzone.

Według ich wiedzy serial po zmianach będzie osadzony w dwóch płaszczyznach czasowych. Jedna, zgodnie z zapowiedziami, będzie rozgrywać się pomiędzy częścią III i IV i pokażę Obi-Wana Kenobiego na Tatooine. Druga natomiast miałaby być osadzona w czasach Wojen Klonów, ale nie wiadomo, jak to miałoby być fabularnie powiązane.

To nadaje sensu innym plotkom o tym, że Hayden Christensen powróci jako Anakin Skywalker oraz Temuera Morrison jako Cody. To byłaby na pewno szansa dla Christensena, by odbudować swoją aktorską renomę w oczach fanów Star Wars, którzy bardzo krytykowali go za trylogię prequeli.

Informacje są związane z nową wizją na serial, bo przypomnijmy, że w międzyczasie zmieniono scenarzystę. Poprzednia wersja za bardzo przypominała The Mandalorian, bo w niej też Obi-Wan Kenobi miał chronić młodego Luke'a Skywalkera.

Na razie informacji nikt nie potwierdza ani jej nie dementuje.